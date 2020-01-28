https://static.news.ru/photo/632c0236-41f1-11ea-bfbf-fa163e074e61_660.jpg Пелагея и Иван Телегин Фото: pelageya_insta/instagram.com

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, находящиеся в бракоразводном процессе, решили на один день оставить споры и делёжку имущества ради общей дочери.

28 января малышке исполнилось три года. Звёздные родители решили вместе отпраздновать это событие в ресторане в центре Москвы. Спортсмен пришёл с огромным букетом цветов. Он был одет в белую рубашку и брюки. А вот артистка выбрала на этот вечер роскошное голубое платье. Атмосфера была тихой и уютной, пишет портал Super.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия.

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.