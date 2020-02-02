https://static.news.ru/photo/e20ac8f6-45b3-11ea-9733-fa163e074e61_660.jpg Иван Телегин и Пелагея Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Подруга Пелагеи Александра Соколова рассказала о состоянии певицы после развода с хоккеистом Иваном Телегиным. По её словам, артистка очень сильно переживает разрыв отношений, а также травлю, которая началась вокруг неё в Сети. Слухи о том, что певица хочет отсудить имущество у спортсмена, она назвала враньём.

Ей очень тяжело... Но чем больше грязи льют на неё, тем больше поддержки она получает. Потому что всем уже ясно, что это делается специально, — рассказала она в беседе с KP.RU.

Она подчеркнула, что в этой истории есть, по всей видимости, заинтересованные лица, вот только кто они, приятельница звезды раскрывать не стала.

Не знаю. Порой кажется, у авторов этих фейков что-то с головой. Пиарят какую-то Марию Гончар, в каждой газете — её имя и фото, — посетовала Александра.

Она выразила надежду, что Пелагея достаточно быстро сможет пережить этот «ужасный период» и наладить личную жизнь. Подруга знаменитости добавила, что артистка умеет любить по-настоящему и всё ещё хочет нормальную семью.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия.

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.