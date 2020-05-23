Запашный включился в дискуссию о «голодающих» артистах

https://static.news.ru/photo/c080f3cc-9e1e-11ea-9cb7-fa163e074e61_660.jpg Эдгард Запашный Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный дал оценку ситуации, вызванной словами продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» артистов в период пандемии. По его словам, критики и большинство СМИ отнеслись к теме поверхностно.

Пригожин копнул гораздо глубже. И говорил обо всех деятелях искусства, которые разбросаны по всей нашей огромной стране, — пояснил дрессировщик в интервью «Вечерней Москве».

Он отметил, что в учреждениях культуры российских городов работают люди, которые и в хорошие времена не зарабатывали больших денег, теперь же они испытывают финансовые сложности, как и многие другие россияне. Что касается Пригожина, то, как считает Запашный, из контекста вырвали его главную мысль.

Его просто неправильно поняли, — убеждён дрессировщик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс его высказывание.