Не виноватый я, она сама: Тарзан объяснил, с чего начался скандал

https://static.news.ru/photo/c26cd692-9e14-11ea-a402-fa163e074e61_660.jpg Тарзан Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, публикация журналистки, с которой он разговаривал, является «бредом» и «фейком».

Она сама вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс его высказывание, рассказал Тарзан в видеоролике, который разместил на своей странице в Instagram.

Глушко пожелал представительнице прессы быть аккуратнее, «потому что карму никто не отменял».

Если вас ещё за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо, — отметил танцор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что муж Наташи Королёвой пожаловался: что у них с женой нет денег из-за самоизоляции. И он не понимает, почему в этих условиях государство поддерживает врачей, а не деятелей культуры. Артисты смогут заработать ещё не скоро, считает стриптизёр, эта сфера из-за массового собрания людей будет последней, которую «подключат к жизни».