Не виноватый я, она сама: Тарзан объяснил, с чего начался скандал

Танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, публикация журналистки, с которой он разговаривал, является «бредом» и «фейком».
Она сама вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс его высказывание,
Глушко пожелал представительнице прессы быть аккуратнее, «потому что карму никто не отменял».
Если вас ещё за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо, — отметил танцор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что муж Наташи Королёвой пожаловался: что у них с женой нет денег из-за самоизоляции. И он не понимает, почему в этих условиях государство поддерживает врачей, а не деятелей культуры. Артисты смогут заработать ещё не скоро, считает стриптизёр, эта сфера из-за массового собрания людей будет последней, которую «подключат к жизни».
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