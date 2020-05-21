Тарзан призвал помочь артистам вместо «получающих пенсию» бабушек

https://static.news.ru/photo/7f5c7d4c-9bd2-11ea-af54-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Муж Наташи Королёвой Тарзан призвал власти помогать артистам, которые не имею ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции.

Артисты смогут заработать ещё не скоро, считает стриптизёр, эта сфера будет последней, которую «подключат к жизни» из-за массового собрания людей.

В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем, — рассказал артист в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Тарзан добавил, что они с женой сидят без денег из-за пандемии коронавируса. И не понимает, почему в этих условиях государство поддерживает врачей, а не деятелей культуры, которые сейчас не имеют возможности заработать ни копейки.

Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам ещё предъявляют требования, мол, вы давайте ещё врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! — пожаловался изданию Тарзан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Наташа Королёва, находясь в режиме самоизоляции, сильно поправилась. Светская львица пожаловалась своим подписчикам в Instagram, что набрала целых 4 килограмма.