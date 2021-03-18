«Юрочка, я сейчас умру»: вдовец Легкоступовой вспомнил её последние слова

https://static.news.ru/photo/e0f53082-87e8-11eb-a861-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой не перестают утихать споры о том, кто виновен в трагедии и как будет поделено наследство. Супруг певицы яхтсмен Юрий Фирсов дал интервью, в котором вспомнил о последних минутах жены и пожалел, что его 54-летнюю возлюбленную привезли в наркологическую клинику, а не в травматологию.

Фирсов говорит, что смерть Легкоступовой — его боль. Несмотря на то, что он прожил с певицей лишь 10 месяцев, за это время он «прожил с ней жизнь».

Если бы её отвезли не в наркологическую клинику, а в травматологию, там первым делом сделали бы МРТ головного мозга, её бы спасли. Ведь опухоль после падения в ванной формировалась примерно двое суток. Плохо ей стало к исходу вторых суток, присела на кровать, сказав, что разболелась голова. Потом произнесла: «Юрочка, я сейчас умру». Потеряла сознание и больше в себя не приходила, — поделился Фирсов с KP.ru.

Он отметил, что ни дети Валентины, ни её мама не считают его членом семьи. Фирсов признался, что пытается наладить отношения с семьёй Легкоступовой и хочет участвовать, в том числе финансово, в установке памятника на Троекуровском кладбище. Для Юрия важно, чтобы на монументе была надпись не только от «от мамы, дочери и сына», но и «от любящего мужа».

При этом дочь Легкоступовой Анетта Бриль утверждает, что Фирсов потихоньку выносит и распродаёт вещи покойной жены. Яхтсмен буквально забаррикадировался в квартире умершей жены, сменил замки и распоряжается всем, что есть в жилище. Бриль сослалась на слова соседей, которые рассказали ей, как Фирсов выносит какие-то вещи в чёрных пакетах. К тому же, недавно мужчина пытался продать соседям стеклянный стол, купленный певицей, писал NEWS.ru.