Юрист рассказал, как OG Buda станут проверять на реабилитацию нацизма

Фото: vk.com/ogbuda

Рэпер OG Buda

В случае если будет дано соответствующее поручение со стороны председателя СК, можно не сомневаться, что проверка на оскорбление жертв Великой Отечественной войны будет проведена тщательно, прокомментировал в разговоре с NEWS.ru скандальную ситуацию вокруг песни «Дает» рэпера OG Buda юрист Сергей Жорин. Он подчеркнул, что в рамках этого разбирательства, скорее всего, назначат лингвистическую экспертизу или исследование, а следствие поставит перед лингвистами четкие вопросы. При положительных ответах, указывает Жорин, рэперу может светить уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

После жалобы будут проведены и проверка, и экспертиза. Дальнейшая судьба участников процесса зависит от выводов, к которым придут лингвисты. Эта статья предусматривает наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Следовательно, именно это может грозить рэперу при неблагоприятном для него раскладе. Но надо помнить, что по делам данной категории решающее слово остается за лингвистами, — объяснил юрист.

Эксперт заметил, что для артиста спасение таится в высокой квалификации лингвистов.

Не буду говорить о других историях с другими рэперами, когда под видом лингвистов выступали какие-то люди, далекие от этой специальности, а настоящие профессионалы просто смеялись над заключениями, — добавил Жорин.

Ранее общественный деятель из Вологодской области Сергей Городишенин попросил главу СКР Александра Бастрыкина проверить рэпера Григория Ляхова, известного под псевдонимом OG Buda. Журналисты Telegram-канала получили письмо Городишенина, в котором он возмутился строчками артиста из трека «Дает». Житель Вологодской области считает, что Ляхов оскорбил жертв Великой Отечественной войны. В песне рэпер упоминает насилие со стороны немецкой армии над женщинами в Польше без какого-либо осуждения.