Юрист оценил шансы Лепса избежать ответственности за драку Юрист Хаминский: Лепс сможет избежать ответственности за драку, если оправдает своего охранника

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс сможет избежать наказания за драку в петербургском пабе, если докажет следствию, что его охранник воспринял действия потерпевшего, которому он нанес первый удар, как угрожающие, рассказал «Народным Новостям» юрист Александр Хаминский. Специалист уточнил, что последовавшие после удара охранника события не дали бы повода для привлечения певца к уголовной ответственности.

На восьмой секунде потерпевший делает боксерский выпад в сторону певца, затем смещается вправо и пытается в образовавшийся между людьми промежуток приблизиться к Лепсу. <...> Другой охранник останавливает потерпевшего ударом кулака в лицо. Данное действие следствие может расценить как крайнюю необходимость. Если охранник на допросе признает нанесение потерпевшему травмы в целях защиты третьего лица, то он будет освобожден от уголовной ответственности, — уточнил Хаминский.

Юрист уточнил, что российское законодательство не подразумевает смягчения наказания из-за провокационных действий потерпевшего. По его словам, действия Лепса также нельзя считать самообороной.

Лепс в ночь на 3 декабря подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте народный артист России решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые также приняли участие в драке.

Адвокат Сергей Жорин позже рассказал, что в эпизоде с дракой с участием Лепса полиции важно будет установить причину конфликта, от этого будет зависеть степень виновности или невиновность артиста. По его словам, правоохранители также должны будут назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью, затем в рамках уголовного дела необходимо установить круг лиц и конкретное лицо, которое причинило вред здоровью.