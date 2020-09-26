Юлия Высоцкая в коротком платье показала стройные ноги на фоне Венеции

https://static.news.ru/photo/14bf9780-007c-11eb-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса и кулинар-любитель Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками серией новых фотографий из Италии.

Снимки, сделанные около бассейна Belmond Hotel Cipriani, знаменитость выложила на своей странице в Instagram.

Стена над водой, за стеной кипарисы... о Венеции..., — подписала фотографии Высоцкая.

Она позировала в коротком шифоновом платье и в стильных босоножках, чем восхитила поклонников. Они посчитали, что наряд выгодно подчеркнув прелести её фигуры. Однако в комментариях говорили в основном о другом: «Боже, какие ноги! Юлия!», «Самая стильная и красивая девушка, а ножки... слов нет!», «Вот это ноги!», «Шикарная фигура, какой труд поддерживать её».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками романтическими фотографиями. Они были сделаны в Италии во время её свидания с супругом — режиссёром Андреем Кончаловским. Серию снимков Высоцкая разместила в Instagram. На них она позировала в шёлковой блузе и брюках из такого же материала, причём под нарядом не было белья.