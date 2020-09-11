Юлия Высоцкая пришла на свидание с мужем в шёлковой блузе без белья

https://static.news.ru/photo/67d139e0-f4ad-11ea-92da-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками романтическими фотографиями. Они были сделаны в Италии во время её свидания с супругом — режиссёром Андреем Кончаловским.

Серию снимков Высоцкая разместила в Instagram. На них она позировала в шёлковой блузе и брюках из такого же материала, причём под нарядом не было белья.

Доброе утро, — подписала пост актриса.

За сутки его оценили около 150 тысяч пользователей Сети. Многие восхитились звёздной парой, оставив приятные отзывы: «Какие же вы красивые! Не насмотреться», «Шикарно смотритесь. Что ни говори, а женщина — украшение мужчины», «Красивые! Стильные! Жизнерадостные! Любимые!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Высоцкая удивила поклонников необычным образом. Она обнародовала фотографию без привычных поклонникам своих светлых длинных волос. Однако кадр оказался архивным. По её собственному признанию, такой стиль ей не по душе. Супруга режиссёра Андрея Кончаловского призналась, что с короткими волосами чувствует себя слишком беззащитной и почти голой.