Высоцкая вызвала споры среди поклонников короткой стрижкой

https://static.news.ru/photo/c377ea24-dbde-11ea-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая удивила поклонников необычным образом. Она обнародовала в Instagram фотографию без привычных поклонникам своих светлых длинных волос.

Однако кадр оказался архивным. По её собственному признанию, такой стиль ей не по душе.

Хочу ли я снова так? Нет, но это было интересно и в работе, и в мире, а ещё много неплохих фоток осталось, — объяснила она в подписи к снимку.

Супруга режиссёра Андрея Кончаловского призналась, что с короткими волосами чувствует себя слишком беззащитной и почти голой. Чтобы быть лысой, отметила Высоцкая, ей нужен некий толчок, потому что по натуре она «консерватор или даже трус».

Поклонники разошлись в оценке такого образа звезды. Одни написали, что он хорош лишь в качестве эксперимента. Другие нашли шарм в короткой стрижке. Третьи категорично заявили, что с длинными волосами всё-таки лучше.

Ранее, как писал NEWS.ru, Высоцкая обновила гардероб для очередных съёмок. Платью она предпочла ставший хитом сезона тренчкот молочного цвета. Дополнили образ широкие брюки, подобранные в тон.