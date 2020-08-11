Высоцкая вызвала споры среди поклонников короткой стрижкой

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая удивила поклонников необычным образом. Она обнародовала в Instagram фотографию без привычных поклонникам своих светлых длинных волос.
Однако кадр оказался архивным. По её собственному признанию, такой стиль ей не по душе.
Хочу ли я снова так? Нет, но это было интересно и в работе, и в мире, а ещё много неплохих фоток осталось, — объяснила она в подписи к снимку.
Супруга режиссёра Андрея Кончаловского призналась, что с короткими волосами чувствует себя слишком беззащитной и почти голой. Чтобы быть лысой, отметила Высоцкая, ей нужен некий толчок, потому что по натуре она «консерватор или даже трус».
Поклонники разошлись в оценке такого образа звезды. Одни написали, что он хорош лишь в качестве эксперимента. Другие нашли шарм в короткой стрижке. Третьи категорично заявили, что с длинными волосами всё-таки лучше.
Ранее, как писал NEWS.ru, Высоцкая обновила гардероб для очередных съёмок. Платью она предпочла ставший хитом сезона тренчкот молочного цвета. Дополнили образ широкие брюки, подобранные в тон.
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