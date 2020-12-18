Юлия Меньшова выложила редкое фото времён своей юности

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Актриса Юлия Меньшова рассказала поклонникам, как однажды она попала в неприятную историю. Всё произошло во время вручения театральной премии.

Свой рассказ артистка сопроводила редким фото того времени. На снимке Меньшова позирует в чёрном платье по фигуре, в кадре заметны объёмная причёска и крупные серьги.

Я вручала театральную премию «Чайка». Стою за кулисами вместе со своим партнёром, актёром Валерой Николаевым, расфуфыренная, как и положено, — написала Меньшова в социальной сети.

И тут перед выходом на сцену у артистки ломается каблук. Стоит отметить, что Меньшова и Николаев быстро нашли оригинальный выход из ситуации — они попросту решили выйти на сцену без обуви. Однако в последний момент актёр предоставил коллеге свои туфли. Сидящие в зале зрители не остались равнодушными.

Ранее NEWS.ru писал, что Юлия Меньшова на своей странице в социальной сети обнародовала видеозапись, на которой она беседует с актрисой Олесей Железняк. Разговор происходит во время антракта в гримёрке театра «Ленком Марка Захарова».

Темой беседы артисток стало присутствие Железняк в соцсетях.