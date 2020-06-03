Юлия Ковальчук рассказала о «спекуляциях» двухлетней дочери

https://static.news.ru/photo/abd0193a-a5a8-11ea-a7d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Юлия Ковальчук воспитывает вместе с супругом — музыкантом Алексеем Чумаковым — двухлетнюю дочь Амелию. По словам исполнительницы, в период самоизоляции ребёнок просто счастлив от того, что звёздные родители постоянно находятся дома.

Артистка заявила, что малышка иногда может этим спекулировать. Из-за этого знаменитая мама укладывает спать кроху по очереди с няней, чтобы избежать проблем в будущем, когда начнутся гастроли, пишет портал 7days.

Амелия — очень творческая девочка. Пока ей нравится всё: и рисовать, и петь, и танцевать, и хулиганить, — рассказала Ковальчук.

Ещё до пандемии ребёнок посещал занятия по саморазвитию. Но продолжать обучение дистанционно Ковальчук отказалась. Артистка старается не подпускать дочь к гаджетам. У малышки сейчас как раз начинается познавательный период.

Певица добавил, что Амелия постоянно задаёт родителям вопросы, её интересует всё происходящее вокруг.

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