Юлия Барановская перевезла детей в новый загородный дом

Телеведущая Юлия Барановская, у которой до 2017 года не было даже своего жилья в Москве, недавно переехала с детьми в собственный новый коттедж.
По словам Барановской, это было непросто и она очень благодарна друзьям, которые помогли ей. Сейчас семья уже осваивает большой участок, установлены футбольные ворота для младшего сына и батут, на котором занимается гимнастикой дочь,
На кадрах, размещённых на её странице в Instagram, видно, как дети
О своей личной жизни телеведущая предпочитает не говорить. Ранее она заявила, что покажет только такого избранника, с которым у неё будут действительно серьёзные отношения, ведущие к браку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Барановская отказалась раскрывать свои доходы на ТВ.
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