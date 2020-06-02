Юлия Барановская перевезла детей в новый загородный дом

https://static.news.ru/photo/b7461b12-a56b-11ea-8e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Барановская, у которой до 2017 года не было даже своего жилья в Москве, недавно переехала с детьми в собственный новый коттедж.

По словам Барановской, это было непросто и она очень благодарна друзьям, которые помогли ей. Сейчас семья уже осваивает большой участок, установлены футбольные ворота для младшего сына и батут, на котором занимается гимнастикой дочь, пишет StarHit.

На кадрах, размещённых на её странице в Instagram, видно, как дети прыгают на батуте на фоне нового дома.

О своей личной жизни телеведущая предпочитает не говорить. Ранее она заявила, что покажет только такого избранника, с которым у неё будут действительно серьёзные отношения, ведущие к браку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Барановская отказалась раскрывать свои доходы на ТВ.