Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин вместе со своими дочерьми Елизаветой и Мишель зажигательно спел отрывок из песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября».
Мы перевернули календарь. А вы? — подписал он видео в Instagram.
Песня исполнялась в пижамах, сидя на полу. Дочери активно подпевали фигуристу, а собака наблюдала за происходящим.
Как писал News.ru, в этом году шлягеру Михаила Шуфутинского «3 сентября» исполняется 26 лет. По словам шансонье, песня стала хитом сразу же из-за её «душевности», а не из-за интернет-мемов. Дата 3 сентября не имела отношения к каким-то событиям из жизни певца, зато несколько лет спустя именно в этот день родился старший внук Шуфутинского Дмитрий.