Фото: Сергей Булкин/News.ru

Юлия Киселёва вновь вспомнила о том, как ей нелегко пришлось после смерти мужа — рэпера Децла. В Instagram она опубликовала фото домашних цветов, а заодно рассказала их и свою историю.

Гибискус продолжает радовать новыми цветами. Муж подарил это растение в маленьком горшочке, — написала она. По словам Юлии, растение несколько лет не цвело, а этой зимой сбросило почти все листья....