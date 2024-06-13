«Я влюбчивый»: 48-летний Максим Аверин честно рассказал о личной жизни Актер Максим Аверин: пресса узнала бы о свадьбе в последнюю очередь

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Максим Аверин

Максим Аверин, широко известный зрителям по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», признался, что остается холостяком в свои 48 лет. В интервью StarHit он также пояснил, что СМИ узнали бы о свадьбе в последнюю очередь.

Я не стал бы устраивать общественную акцию, мне это неинтересно, потому что это — мое. Любовь не может быть напоказ. Так же, как я, к примеру, не понимаю людей, которые разводятся и ведут себя чудовищно по отношению друг к другу, — рассказал Аверин.

Он также признался, что остается романтиком, сохранил в себе эту легкость и возможность удивляться, влюбляться.

Да, я влюбчивый. Иначе будет трудно творчески существовать. Влюбчивость обязательно должна присутствовать, — отметил актер.

Ранее актера Бена Аффлека заметили на встрече с бывшей супругой Дженнифер Гарнер на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес. Экс-возлюбленных удалось запечатлеть около школы, где учится их сын Сэмюэль. Со звездами также стояла мать Аффлека, Крис Болдт. Ранее СМИ писали, что у Лопес и Аффлека не так все спокойно и на горизонте виднеется развод. Журналистам стало известно, что они тайно продают купленный после свадьбы дом, а сам актер уже переехал в съемную квартиру в Брентвуде.