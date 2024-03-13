«Я в долгу»: Лолита о своем общении со зрителями в последние 2,5 месяца Лолита пообещала «отдать долг» поддержавшим ее после скандала поклонникам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ рассказала, что зрители поддержали ее в соцсетях после скандала с «голой» вечеринкой, за что она перед ними «в неоплатном долгу», передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница пояснила, что постоянно общается с поклонниками и лично, и в Сети. По ее словам, в последние два с половиной месяца зрители окружили ее любовью.

Мои зрители мне столько дали всего! Столько любви! Что я боюсь, что я перед ними в неоплатном долгу всю свою жизнь. Потому что последние два с половиной месяца... Они меня и так любили, но все, что они вытворяют для меня, это не описать словами. Я в долгу, ребят. Буду всю жизнь вам этот долг отдавать, — пообещала Лолита.

До этого стало известно, что телеканал МУЗ-ТВ решил вернуть Лолиту Милявскую в свете многочисленных отмен ее концертов и появлений на телеэкранах. Артистку заметили на пресс-завтраке премии канала. Певица при этом допустила, что недовольный зритель может попросить телеканал «убрать» ее из эфира.

Также Лолита сообщила, что не собирается ехать в Донецк и Луганск по примеру Филиппа Киркорова. Исполнительница пояснила, что не хочет, чтобы ее считали человеком, который пытается вернуть любовь зрителей любым способом.