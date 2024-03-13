«Я не планирую»: Лолита про выступающего в Донбассе Киркорова Лолита рассказала, что не поедет в Донбасс по примеру Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ рассказала, что не собирается ехать в Донецк и Луганск по примеру Филиппа Киркорова, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница пояснила, что не хочет, чтобы ее считали человеком, который пытается вернуть любовь зрителей любым способом. Публика поддержала Лолиту после скандала с «голой» вечеринкой, за что певица пообещала быть ей благодарной всю жизнь.

Филиппом [Киркоровым] горжусь, восхищаюсь им. Нет, я не планирую [ехать в Донбасс]. Я не считаю это нужным. Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело нарочно. Взяла, поехала... Чтобы что? Мне многие пишут из Донецка и Луганска. Говорят, нефиг тут делать. Что это вы приноровились ездить? Нам сейчас не до песен, — пояснила Лолита.

Ранее Лолита пообещала, что будет «скучной и омерзительной» ведущей на церемонии «МУЗ-ТВ. Возвращение», чтобы соответствовать своему возрасту. По словам знаменитости, теперь в ее голове будут только «лавочки, скамеечки и абсолютная девственность». Артистка заявила, что хочет соответствовать тому, что называется трендом на 60.

До этого стало известно, что телеканал МУЗ-ТВ решил вернуть Милявскую в свете многочисленных отмен ее концертов и появлений на телеэкранах. Артистку заметили на пресс-завтраке премии канала. Певица при этом допустила, что недовольный зритель может попросить телеканал «убрать» ее из эфира.