«Буду скучной и мерзкой»: Лолита пообещала соответствовать тренду «за 60» Лолита пообещала быть скучной и мерзкой ведущей, чтобы соответствовать возрасту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита на пресс-завтраке премии телеканала МУЗ-ТВ пообещала, что будет «скучной и омерзительной» ведущей на церемонии «МУЗ-ТВ. Возвращение», чтобы соответствовать своему возрасту. По словам знаменитости, теперь в ее голове будут только «лавочки, скамеечки и абсолютная девственность», передает корреспондент NEWS.ru.

Обещаю вам, что буду скучна, противна, омерзительна. Как, в принципе, и требует премия, потому что хоть один человек 60 лет должен соответствовать тому, что называется трендом на 60. Лавочка, скамеечка, платочек на голове. Абсолютная девственность в мозгах — это я, — заявила Лолита.

Ранее стало известно, что телеканал МУЗ-ТВ решил вернуть российскую певицу Лолиту Милявскую в свете многочисленных отмен ее концертов и появлений на телеэкранах. Артистку заметили на пресс-завтраке премии канала. Певица при этом допустила, что недовольный зритель может попросить телеканал «убрать» ее из эфира.

На мероприятии Лолита также пошутила, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой стала работать за еду. Она напомнила, что уже 2,5 месяца лишена возможности заниматься своей профессией.