«Я не обманываю людей»: Цискаридзе раскрыл секрет своей популярности Цискаридзе рассказал о взлетевшей популярности своего блога

Николай Цискаридзе раскрыл причину популярности своего блога, которая взлетела в считанные недели. По словам артиста, всё дело в том, что он искренен и не обманывает людей. Об этом телеведущий рассказал в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» Пятого канала.

Артист пошутил, что в плане подписчиков он, конечно, не сравнится с Ким Кардашьян или Ольгой Бузовой хотя бы потому, что они занимаются совершенно другим. Но для людей, которые действительно хотят подумать или что-то прочитать и создана его страничка.

Что же касается популярности артиста балета, то тут всё просто.

Наверное, потому что, опять-таки, я искренен, не обманываю их (людей — NEWS.ru.) не показываю то, что не люблю. Я не буду рекламировать то, что мне не принесёт удовольствие, не скажу на черное — белое, не стесняюсь поздравить ни Ельцина, ни Горбачёва. У меня есть и к тому человеку, и к тому определенное свое мнение, — пояснил свою позицию Цискаридзе.

Артист отметил, что неоднократно видел политиков, общался с ними, жил в то время, когда правили и Горбачёв, и Ельцин. Поэтому претензии людей к его мнению о политиках вызывали у народного артиста России только удивление. И если хочешь высказаться по этому поводу, то делать это надо искренне и с уважением к публике.

Одно из того, чему меня очень хорошо научили в школе и научили дома — это уважение к людям, которые пришли в зал. Мне мама очень чётко объяснила, что моя профессия гораздо менее важна, нежели хирурга или уборщицы. И ты всегда должен это помнить, что раз люди пришли на тебя смотреть, ты их должен безумно за это уважать, — раскрыл свой секрет артист.

Ранее Николай Цискаридзе высказался о запретах на русскую культуру. По его мнению, они только подогревают к ней интерес во всем мире. Он добавил, что всеобщее внимание к теме «отмены» культуры России приковано только потому, что она активно тиражируется в средствах массовой информации.