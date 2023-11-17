«Я гаденыш с гаденьким лицом»: где сейчас Тимур Батрутдинов, нашел ли жену Тимур Батрутдинов сыграл отрицательного героя в обновленных «Букиных»

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Тимур Батрутдинов

Комик, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов сыграл отрицательного героя в обновленных «Букиных». Чем сейчас занимается артист, встретил ли свою любовь?

Кого сыграл Батрутдинов в «Букиных»

В новом сериале «Букины», рассказывающем историю о жизни семьи из Екатеринбурга, 45-летний комик сыграл отрицательного персонажа. Шоумен признался, что в этот раз ему стыдно за своего героя.

«Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гаденыш с гаденьким лицом. Ну не я, а мой персонаж. Я хороший!» — заявил Батрутдинов, чьи слова приводит URA.RU.

Комик уже снимался с «семьей Букиных», однако тогда картина называлась «Счастливы вместе». Батрутдинов сыграл роль байкера, который был другом Светы (Дарьи Сагаловой).

В проект «Букины» войдут 10 серий с 24-минутным хронометражем. Роли в сериале, помимо Сагаловой, исполнят Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарева (Даша Букина) и Александр Якин (Рома Букин). Сюжет картины прост: Гена и Даша хотели пожить в свое удовольствие, но Рома и Света внезапно вернулись к родителям вместе со своими семьями и нарушили планы родителей. Премьера «Букиных» состоялась на ТНТ 7 ноября 2023 года.

Какие есть фильмы с Батрутдиновым

Фильмография комика насчитывает около 20 ролей в различных картинах. В 2000–2010-х он часто появлялся в эпизодах таких сериалов, как «Зайцев+1», «Саша+Маша», «Галыгин.Ру», «СашаТаня» и других. Батрутдинов временами играет небольшие роли в комедиях, например, в 2023 году зрители увидели сериал Гайка Асатряна, в котором комик сыграл русского иммигранта Дмитрия Кузина.

Кроме того, на экраны вышла картина «Мендельсон». В ней Батрутдинов сыграл отрицательного героя. Актер примерил образ Ивана, который мешает главным героям вести бизнес.

«С тех пор как режиссер Гарик Петросян предложил мне роль отрицательного героя в сериале „Мендельсон“, у меня началась череда ролей антагонистов и всячески неприятных типов!» — рассказал комик.

Однако здесь он немного слукавил. Канал ТНТ начал работу над ремейком фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и показал первые кадры со съемочной площадки. Батрутдинов сыграет в картине Ивана Грозного и управдома Буншу.

Чем сейчас занимается Батрутдинов

Комик является частым гостем различных шоу. С его участием выходили «Танцы со звездами», «Маска» на НТВ, где он предстал в образе Зайца и занял четвертое место, а затем в одном из сезонов вошел в состав жюри, и «Аватар». Батрутдинов также был соведущим шоу «Шоумаскгоон».

Недавно он принял участие в проекте «Выжить в Дубае» шоумена Павла Воли и его супруги, спортсменки Ляйсан Утяшевой, однако быстро покинул его из-за непройденного испытания.

«Это была славная охота. Фарт был точно не на моей стороне. Вангую, что Паша останется один, но ему хватит сил и спортивного духа довести задуманное до конца. Верим в тебя!» — с этими словами он покинул шоу.

Что известно о личной жизни Батрутдинова

Комик никогда не был женат. Телеведущая и сваха Роза Сябитова на «Шоу Воли» предположила, что Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего друга Гарика Харламова.

«Я бы категорически запретила ему дружить с Харламовым. Сам Харламов женился и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему надо прекратить дружить с ним вне работы — и все наладится», — заявила артистка.

Сейчас Батрутдинов одинок, хотя периодически в СМИ появляется информация о романах комика с молодыми девушками. В поисках второй половинки он приходил на шоу «Холостяк», а также «План Б», в котором принимал участие вместе с певицей Ольгой Бузовой. Звезд заподозрили в романе после выложенной совместной фотографии, однако оба опровергли слухи.

Батрутдинов говорил, что, глядя на семейных коллег, не раз задумывался о семье. Комик стал крестным папой четырех детей: ребенка своей племянницы, дочери комика Гавра Гордеева, сына комика Алексея Лихницкого (дуэт «Сестры Зайцевы») и дочери Харламова и актрисы Кристины Асмус.

Читайте также:

«Переплюнул Басту»: кто такой комик Алексей Щербаков, почему ненавидит КВН

Белый хочет снять статус иноагента: за что получил, где он сейчас

Уход из КВН, отъезд из Москвы, здоровье: куда пропал Александр Масляков