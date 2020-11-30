«Я дико расстроена»: Тодоренко расплакалась из-за Топалова

https://static.news.ru/photo/0013011a-331b-11eb-95b1-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками видео, на котором плачет из-за своего супруга, певца Влада Топалова.

Девушка расстроилась из-за того, что артист и его партнёрша Елена Ильиных «вылетели» из числа участников «Ледникового периода».

Я дико расстроена, что мой муж вчера выбыл из проекта. Я была уверена, что пара Топалов — Ильиных дойдёт до финала, — поделилась Тодоренко.

При этом она отметила, что теперь «все катки» могут ждать появления новой пары — самой ведущей и певца. Она также похвалила супруга за страсть, упорство и любовь, которые он вкладывает в любое дело.

Однако не все интернет-пользователи нашли добрые слова для Тодоренко.

А как вы относитесь, когда ваш муж в присутствии всех целует свою партнёршу? — написала одна из подписчиц.

Другой показалось, что Топалов и Ильиных «влюблённо смотрят друг на друга».

Потому и воет сидит, — заключил один из комментаторов.

Позже телеведущая вновь не сдержала слёз из-за перспективы собственного ухода с «Ледникового периода». Она заплакала во время тренировки с фигуристом Романом Костамаровым. В итоге девушка призналась, что стала «слишком сентиментальной» и рыдает по любому поводу.

В конце концов Тодоренко предложила поклонникам голосовать за то, чтобы все они снова вернулись на лёд в будущих сезонах.

Пара Елена Ильиных — Влад Топалов прекратила своё участие в «Ледниковом периоде» после итоговых оценок в последнем выпуске шоу. Пара уступила по баллам другим номинированным на выбывание участникам проекта — Татьяне Волосожар и Евгению Пронину.

Как писал NEWS.ru, фигуристка Елена Ильиных поздравила с днём рождения своего супруга, артиста балета Сергея Полунина, которому исполнился 31 год. Своим постом она развеяла слухи о романе с певцом Владом Топаловым, вместе с которым принимает участие в шоу «Ледниковый период».