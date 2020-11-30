«Я дико расстроена»: Тодоренко расплакалась из-за Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками видео, на котором плачет из-за своего супруга, певца Влада Топалова.
Девушка расстроилась из-за того, что артист и его партнёрша Елена Ильиных «вылетели» из числа участников «Ледникового периода».
Я дико расстроена, что мой муж вчера выбыл из проекта. Я была уверена, что пара Топалов — Ильиных дойдёт до финала, — поделилась Тодоренко.
При этом она отметила, что теперь «все катки» могут ждать появления новой пары — самой ведущей и певца. Она также похвалила супруга за страсть, упорство и любовь, которые он вкладывает в любое дело.
Однако не все интернет-пользователи нашли добрые слова для Тодоренко.
А как вы относитесь, когда ваш муж в присутствии всех целует свою партнёршу? — написала одна из подписчиц.
Другой показалось, что Топалов и Ильиных «влюблённо смотрят друг на друга».
Потому и воет сидит, — заключил один из комментаторов.
Позже телеведущая вновь не сдержала слёз из-за перспективы собственного ухода с «Ледникового периода». Она заплакала во время тренировки с фигуристом Романом Костамаровым. В итоге девушка призналась, что стала «слишком сентиментальной» и рыдает по любому поводу.
В конце концов Тодоренко предложила поклонникам голосовать за то, чтобы все они снова вернулись на лёд в будущих сезонах.
Пара Елена Ильиных — Влад Топалов прекратила своё участие в «Ледниковом периоде» после итоговых оценок в последнем выпуске шоу. Пара уступила по баллам другим номинированным на выбывание участникам проекта — Татьяне Волосожар и Евгению Пронину.
Как писал NEWS.ru, фигуристка Елена Ильиных поздравила с днём рождения своего супруга, артиста балета Сергея Полунина, которому исполнился 31 год. Своим постом она развеяла слухи о романе с певцом Владом Топаловым, вместе с которым принимает участие в шоу «Ледниковый период».