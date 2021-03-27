Вячеслав Макаров рассказал правду о шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/17e2f056-9046-11eb-8a89-96000091f725_660.jpg Марина Кравец и Вячеслав Макаров Фото: instagram.com/vyacheslav_star/

Вячеслав Макаров по окончании очередного выпуска шоу «Маска» традиционно вышел в эфир, чтобы обсудить со зрителями программу. Ведущий приоткрыл некоторые тайны проекта, о которых больше всего говорят поклонники.

Макаров признался, что для него стал настоящей драмой уход из шоу фаворита Марины Кравец. Он даже не смог сдержать эмоций и пустил слезу.

Ведущий ответил и на самый популярный вопрос зрителей: да, все участники выступают под фонограмму и никто из этого секрета не делает. Выступать в тяжеленных костюмах, вес которых порой достигает 20 кг, очень сложно и уж тем более петь в них.

Что касается слива имён участников шоу и результатов голосования в Интернет, организаторы поступают со зрителями очень радикально. Перед снятием маски всех выводят из зала.

Потому что зрители реально после того, как посмотрят программу, начинают все сливать в Интернет, писать комментарии зачем-то, хвастаться тем, что они знают. Поэтому это самое логичное и правильное решение — выводить зрителей из зала именно в момент снятия маски, — сказал ведущий самого рейтингового на сегодня шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала, какие санкции грозят участникам и зрителям проекта за разглашение имён артистов. Уже поле первой съёмки второго сезона перед эфиром в Сети стали публиковать видео со съёмок и писать, кто будет в номинации.