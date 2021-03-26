Продюсер шоу «Маска» рассказала о миллионных штрафах за разглашение имён

https://static.news.ru/photo/fc35e6b8-8eb2-11eb-96a6-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала, какие санкции грозят участникам и зрителям проекта за разглашение имён артистов. Уже поле первой съёмки второго сезона перед эфиром в Сети стали публиковать видео со съёмок и писать, кто будет в номинации.

Для того, чтобы тайна маски не была раскрыта раньше времени и не испортила интригу шоу, организаторы придумали особый приём. В самый последний момент, когда герой снимает маску, все зрители выходят из зала.

Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора — миллион рублей. У сотрудников съемочной группы больше — до трех миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей, — рассказала Сумачева в интервью «Собеседнику».

Второй сезон, по словам продюсера, отличается от первого своей «звёздностью». Организаторы постарались так подобрать героев и судей, чтобы поразить зрителей талантами и авторитетом. Самым обсуждаемым героем из тех, кто снял маску, на сегодня пока остаётся Иосиф Пригожин. В Сети только и спорят, он или не он выступал на сцене, как это происходило на фоне его болезни. Изначально, по словам организатора шоу, продюсера хотели заменить из-за его болезни. Но он оказался более стойким и не подвёл организаторов шоу.

Что касается какой-то определённой программы для участников шоу, благодаря которому планируется, кто останется до финала сезона, то её нет.

Вы думаете, мы зрителям и членам жюри говорим, как голосовать? Все решения членов жюри — это их решения, — уверяет Юлия Сумачева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что организаторы шоу «Маска» накануне очередного выпуска программы предложили зрителям угадать, как будут развиваться события в проекте. Среди вариантов — «У Регины Тодоренко будет новый цвет волос», «Белый Орёл засмущает Валерию», «Носорог попадёт в номинацию» и другие.