Продюсер шоу «Маска» рассказала о миллионных штрафах за разглашение имён

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала, какие санкции грозят участникам и зрителям проекта за разглашение имён артистов. Уже поле первой съёмки второго сезона перед эфиром в Сети стали публиковать видео со съёмок и писать, кто будет в номинации.
Для того, чтобы тайна маски не была раскрыта раньше времени и не испортила интригу шоу, организаторы придумали особый приём. В самый последний момент, когда герой снимает маску, все зрители выходят из зала.
Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора — миллион рублей. У сотрудников съемочной группы больше — до трех миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей, — рассказала Сумачева в интервью «Собеседнику».
Второй сезон, по словам продюсера, отличается от первого своей «звёздностью». Организаторы постарались так подобрать героев и судей, чтобы поразить зрителей талантами и авторитетом. Самым обсуждаемым героем из тех, кто снял маску, на сегодня пока остаётся Иосиф Пригожин. В Сети только и спорят, он или не он выступал на сцене, как это происходило на фоне его болезни. Изначально, по словам организатора шоу, продюсера хотели заменить из-за его болезни. Но он оказался более стойким и не подвёл организаторов шоу.
Что касается какой-то определённой программы для участников шоу, благодаря которому планируется, кто останется до финала сезона, то её нет.
Вы думаете, мы зрителям и членам жюри говорим, как голосовать? Все решения членов жюри — это их решения, — уверяет Юлия Сумачева.
Ранее NEWS.ru сообщал, что организаторы шоу «Маска» накануне очередного выпуска программы предложили зрителям угадать, как будут развиваться события в проекте. Среди вариантов — «У Регины Тодоренко будет новый цвет волос», «Белый Орёл засмущает Валерию», «Носорог попадёт в номинацию» и другие.
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