https://static.news.ru/photo/ac12dd70-390f-11ea-9085-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Актриса Екатерина Климова дала развёрнутое интервью, где рассказала о личной жизни и своих трёх разводах. По словам артистки, несмотря на неудавшееся прошлое, она не разучилась флиртовать. Она по-прежнему привлекает мужчин и открыта к общению, главным образом благодаря своей работе.

Профессия держит в тонусе. Видели бы вы, как я втихаря от детей стираю кружевное бельё, чулки, корсет после спектакля «Мастер и Маргарита»! Если застукают за этим, решат, что у меня бурная личная жизнь, — пошутила актриса.

Климова призналась, что в её жизни было мало романов, однако если они и происходили, то её «накрывало с головой». Сейчас актриса сосредоточена на работе и воспитании четырёх детей. Она воспитывает дочь Елизавету от первого брака с Ильёй Хорошиловым, сыновей Матвея и Корнея от Игоря Петренко и четырёхлетнюю дочь Беллу от Гелы Месхи. По словам звезды, все её дети имеют возможность общаться с папами, передаёт «7дней.ru».

Актриса откровенно рассказала и о причинах развода. По её словам, с каждым конкретным мужчиной она просто не смогла жить вместе.

Можно я отделаюсь дежурной фразой? Не сошлись характерами. Три раза, — заключила она.

Ранее Екатерина Климова впервые показала крупную татуировку на левом бедре, растянувшуюся до самой талии. Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей, писал NEWS.ru.