«Всем бы такого отца!»: фанаты вспомнили, как Галкин развлекал детей

https://static.news.ru/photo/867e0c64-bd26-11eb-8bb1-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и актёр Максим Галкин никогда не устаёт развлекать своих детей от Аллы Пугачёвой. Однако на этот раз поклонники вспомнили один из отпусков звёздной семьи, видео с которого они выложили в фан-аккаунт.

На кадрах видно, как Лиза и Гарри сидят в большой резиновой лодке и активно работают вёслами. При этом сама лодка находится суше, а рядом активно танцует Галкин под весёлую песню о море, куда и поплыли дети.

Всем бы детям такого отца! Мир был бы лучше, — восхитилась актёром одна из фанаток.

Поклонники не перестают хвалить Галкина, который всегда старается придумать детям новое развлечение. Многие отмечают, что он «папа просто прелесть».

Ранее Галкин разместил в своём Instagram видео, на котором запечатлены Пугачёва и семилетний сын Гарри. Мальчик порадовал маму вкусным сюрпризом. Гарри попросил Примадонну закрыть глаза и провёл её по замку на кухню. При этом 72-летняя артистка выглядела очень моложаво в белом тотал-луке — брюках-капри, хлопковой сорочке, носочках и балетках.