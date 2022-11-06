«Все к этому шло»: критик о смерти певца и брата звезды Backstreet Boys Музыкальный критик Бабичев рассказал, что у певца Аарона Картера был психологический слом

Фото: mpi09 / MediaPunch vi/Global Look Press

Аарон Картер

C артистами, ставшими популярными в раннем возрасте, происходит очень много трагичных историй. Они начинают чувствовать «ярмо славы», будучи слишком юными, и многие ломаются, заметил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Это и случилось с братом звезды Backstreet Boys Ника Картера Аароном, сказал эксперт. Как заметил критик, по состоянию музыканта во время его появлений на публике было понятно, что все идет к трагичному финалу.

В его случае был целый «букет». Насколько мне известно, он страдал и от алкогольной, и от наркотической зависимости. Кроме того, у него наблюдался психологический слом. И все это началось на пике популярности, когда Картер был еще тинейджером. Все это нарастало как снежный ком. Также, очевидно, накладывался отпечаток того, что брат успешнее. Хотя группе Backstreet Boys уже несколько десятилетий, но все же она на плаву, — подчеркнул Бабичев.

Он рассказал, что одно время был подписан на Аарона Картера в соцсетях. Артист проводил многочасовые эфиры, в которых порой просто сидел и молчал, слушая депрессивную музыку.

Удручающее зрелище. Было видно, что у человека проблемы, а помочь некому. К сожалению, у кого-то есть группа поддержки, необходимая для выхода из кризиса. А бывает такое, что все от звезды отворачиваются, — рассказал критик.

Он также отметил, что старший брат даже подавал в суд на Аарона, пытаясь запретить общаться с семьей после угроз в адрес жены Ника, которая в тот момент была беременна. И постановление о запрете было вынесено. Бабичев добавил, что музыканта, безусловно, очень жаль.

Аарон Картер был найден мертвым в своем калифорнийском доме 5 ноября. Артисту было 34 года. Его тело в ванной обнаружила домработница.

В конце 1990-х музыкант выпустил четыре сольных альбома. Первая пластинка вышла, когда Картеру было девять лет. Также младший брат участника Backstreet Boys, одного из самых известных бой-бендов поколения, прославился своими ролями в телевизионных шоу.