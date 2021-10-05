Врачи нашли у актрисы Натальи Лапиной опухоль в сердце

Наталья Лапина сообщила о диагностировании у неё опухоли в сердце и необходимости срочной операции. Актриса написала в Instagram, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем.

Нашли опухоль в сердечном клапане, в аорте. Срочно нужна операция на открытое сердце. <...> Ждать нельзя из-за всяких там эмболий, ишемических ивентов и внезапных смертей, — поделилась 55-летняя артистка.

По словам Лапиной, нашли опухоль американские врачи, которые буквально ошарашили её. Актриса собиралась делать операцию на глаза. Она попросила подписчиков помолиться за неё. «Держитесь, здоровья вам и сил», «Наташа, надеяться и верить, что все будет хорошо», написали в комментариях пользователи.

Наталья Лапина известна российскому зрителю по фильмам «Дон Сезар де Базан», «Остров погибших кораблей», «Жизнь Клима Самгина». В последнее время актриса жила в США, где писала саундтреки для голливудских фильмов и российского шоу-бизнеса.

Ранее актрису и телеведущую Ольгу Прокофьеву госпитализировали с коронавирусом. 58-летняя звезда сериалов «Дети Арбата» и «Моя прекрасная няня» недавно вернулась в Москву из Краснодара.