Звезду сериала «Моя прекрасная няня» госпитализировали с COVID-19

Актрису и телеведущую Ольгу Прокофьеву госпитализировали с коронавирусом. 58-летняя звезда сериалов «Дети Арбата» и «Моя прекрасная няня» недавно вернулась в Москву из Краснодара. 28 сентября она пожаловалась на кашель и слабость, у неё был выявлен COVID-19, пишет Telegram-канал Mash.

Сначала врачи прописали актрисе лечение на дому, но лекарства и витамины не помогли. Прокофьевой становилось всё хуже, и она вызвала скорую помощь.

После того как актриса поступила в стационар, врачи диагностировали у неё среднетяжёлую форму COVID-19 на фоне ослабленного дыхания с хрипами. Ей сделали КТ грудной клетки и выявили инфекцию лёгкой степени.

Ранее стало известно, что режиссёр Андрей Звягинцев, который переносит коронавирус в тяжёлой форме, был выведен из состояния искусственной комы. Он заболел COVID-19 в начале июля, после чего его поместили в Федеральный научно-клинический центр ФМБА в Москве. Затем Звягинцева перевезли в немецкую клинику. У режиссёра было диагностировано почти 90% поражения лёгких.