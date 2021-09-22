Заболевшего коронавирусом режиссёра Звягинцева вывели из искусственной комы

Режиссёр Андрей Звягинцев, который переносит коронавирус в тяжёлой форме, выведен из состояния искусственной комы. Об этом РЕН ТВ рассказал председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

АФК «Система» оплачивает лечение и реабилитацию Звягинцева в Германии. Где именно режиссёр будет проходить реабилитацию, не уточняется.

Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже, — сказал Евтушенков.

Ранее сообщалось, что Звягинцев заболел COVID-19 в начале июля, после чего его поместили в Федеральный научно-клинический центр ФМБА в Москве. В конце месяца режиссёр выписался, но через неделю почувствовал себя плохо и был госпитализирован в городскую больницу имени Давыдовского. Затем его перевезли в немецкую клинику. У него было диагностировано почти 90% поражения лёгких, из-за чего его ввели в состояние искусственной комы.