«Врачи делают все возможное»: окружение Федосеевой-Шукшиной о ее состоянии Адвокат Вербицкая-Линник: состояние Федосеевой-Шукшиной оценивается как тяжелое

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной тяжелое, и медики делают все возможное для его стабилизации, заявила в беседе с NEWS.ru адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. Она подтвердила, что артистку экстренно госпитализировали с болями в сердце.

Действительно, Лидия Николаевна, которую следовало бы беречь как хрустальную вазу, экстренно госпитализирована с болями в сердце. Рядом с ней бессменно находится ее младшая дочь, Ольга, — подчеркнула Вербицкая-Линник.

Она отметила, что здоровье актрисы серьезно подорвано семейным конфликтом, и Федосеева-Шукшина пребывает в подавленном состоянии из-за отсутствия мира между ее дочерьми — Ольгой и Марией. Адвокат напомнила, что старшая дочь путем подписания договора об отчуждении авторских прав де-факто переоформила их на себя, фактически лишив мать наследия ее покойного супруга, Василия Шукшина.

Лидия Николаевна продолжает пребывать в подавленном состоянии, что существенно и негативно сказывается на ее самочувствии. Состояние тяжелое, медики делают все возможное, чтобы его стабилизировать, — резюмировала Вербицкая-Линник.

Ранее сообщалось, что 87-летнюю Федосееву-Шукшину экстренно доставили в московскую больницу с жалобами на резкие сердечные боли и тахикардию. Источники отметили, что у актрисы наблюдается повышенное артериальное давление, сильная одышка, болезненные ощущения в спине и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.