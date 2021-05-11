Звезда «Ангелов Чарли» представила свою кулинарную книгу

https://static.news.ru/photo/d98e3c7c-b267-11eb-b693-96000091f725_660.jpgДрю БэрриморФото: face to face/Global Look Press
Американская актриса Дрю Бэрримор в эфире программы The Drew Barrymore Show на одноимённом YouTube-канале анонсировала выход своей первой кулинарной книги. Она называется «Rebel Homemaker: Food, Family, Life» («Домохозяйка-бунтарка: еда, семья, жизнь»). Звезда призналась, что «вот-вот взорвётся» в ожидании премьеры сборника рецептов.
По её словам, релиз запланирован на 2 ноября 2021-го. Артистка отметила, что ей помогала шеф-повар Пилар Вальдес, также пришедшая на презентацию.
Я начала путешествовать по миру, узнавать о еде, знакомиться с понравившимися поварами и пробовать блюда в разных ресторанах. И это в конечном итоге вдохновило меня самостоятельно погрузиться в готовку в возрасте 30–40 лет, — рассказала Бэрримор.
Звезда «Ангелов Чарли» добавила, что дома у неё стоит целый шкаф с книгами рецептов и она очень любит их читать. В октябре 2020-го Бэрримор призналась, что употребляла тяжёлые наркотики с 12 лет: баловалась марихуаной и пробовала кокаин, и это привело к тому, что её внесли в чёрные списки многие продюсеры, после чего актриса с трудом находила работу.