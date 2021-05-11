Звезда «Ангелов Чарли» представила свою кулинарную книгу

Фото: face to face/Global Look Press

Российская актриса Дарья Мороз снялась в эротической мелодраме «Клиника счастья». Премьера ленты состоится 19 мая 2021 года, рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса, где выйдет проект. Сериал станет достаточно откровенным и расскажет о любви и отношениях, персональной идентичности, принятии себя, достижении счастья.

Это первый в России сериал, который исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте. Он рассказывает о том, что на самом деле означает «быть собой» и как построить вокруг себя гармоничный...