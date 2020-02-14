https://static.news.ru/photo/f4936a18-4f96-11ea-b717-fa163e074e61_660.jpg Фото: voicekids1tv

Восьмилетняя звезда украинского шоу «Голос» Таисия Скоморохова из Одинцово пришла на русскую версию музыкального шоу. Девочка успешно прошла этап слепых прослушиваний, её похвалили Валерий Меладзе и Баста.

На Украине Таисия поразила наставников, исполнив песню Тины Тёрнер Simply The Best. А после призналась, что давно мечтала попасть на шоу на Первом канале. Предыдущий кастинг девочка не прошла, и родители повезли её на аналогичную программу в Киев.

Наставником девочки стала Полина Гагарина, назвавшая юную певицу «бриллиантом». На сцене девочка чувствовала себя, как рыба в воде. Она даже вышла петь без туфель, которые после выступления принёс ей ведущий Дмитрий Нагиев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Первый канал представит новый сезон песенного конкурса «Голос. Дети» 14 февраля. В команду наставников в этот раз войдут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Ведущие — Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.