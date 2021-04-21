«Просто отпали»: Порошина рассказала, что её вынудило отстричь волосы

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Актриса Мария Порошина в интервью «Каравану историй» назвала причину резкой смены причёски. По словам артистки, сделать короткую стрижку её вынудило сильное выпадение волос.

Её шевелюра начала редеть из-за париков, которые она часто носила на съёмках в различных проектах, а также частого окрашивания в блонд.

Порошина призналась, что с трудом решилась на стрижку. По её мнению, расставаться с длинными волосами очень сложно, если это не связано с кардинальными переменами в жизни, как хорошими, так и плохими.

Многим кажется: стоит изменить причёску — и всё переменится. Но этот трюк работает недолго, через неделю-другую всё возвращается на круги своя. В данном случае у меня не было другого выхода. Волосы просто отпали. Пришлось подстричься, — поделилась актриса.

Сейчас артистка занимается лечением волос, пытаясь вернуть былую пышность. Она призвала поклонников относиться к её новому образу проще, так как это лишь временная мера.

Ранее Порошина изумила публику, расставшись с привычным образом сдержанной блондинки. Она предстала с окрашенными в тёмный цвет волосами.