Волочкова заявила, что пожизненно вошла в историю РФ после танца в клетке

https://static.news.ru/photo/1d94fe7e-1f7e-11eb-8ce9-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Танцовщица Анастасия Волочкова считает, что она пожизненно вошла в историю России как великая русская балерина после номера «Клетка», который она показала в социальной сети.

Артистка посоветовала злопыхателям самим залезть в эту клетку, покрутиться в ней, стараясь выполнить сложные элементы, чтобы понять, насколько это тяжело.

Я пожизненно вошла в историю России как великая русская балерина. Смиритесь уже с этим. И эти 32 фуэте, которые я исполняла на всех мировых сценах на протяжении многих лет, тоже останутся в истории. А что умеют делать эти завистники и злопыхатели? Кроме того, что изливать желчь, недолюбленность, ущербность, — написала в Instagram Волочкова.

Балерина посоветовала тем, кому не нравятся её танцы, не смотреть их.

Ранее Волочкова в своём Instagram выложила видео номера «Клетка» из своего спектакля «Клоун и балерина». На кадрах артистка двигается в замкнутом пространстве и демонстрирует свою знаменитую растяжку. Тем не менее поклонники балерины неоднозначно восприняли новый ролик. Подписчики раскритиковали Волочкову за грузность, неповоротливость, а также возраст и посоветовали поскорее уйти со сцены. Кто-то даже сравнил артистку с «огромным страусом в клетке», писал NEWS.ru.