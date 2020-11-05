Волочкова заявила, что пожизненно вошла в историю РФ после танца в клетке

Танцовщица Анастасия Волочкова считает, что она пожизненно вошла в историю России как великая русская балерина после номера «Клетка», который она показала в социальной сети.
Артистка посоветовала злопыхателям самим залезть в эту клетку, покрутиться в ней, стараясь выполнить сложные элементы, чтобы понять, насколько это тяжело.
Я пожизненно вошла в историю России как великая русская балерина. Смиритесь уже с этим. И эти 32 фуэте, которые я исполняла на всех мировых сценах на протяжении многих лет, тоже останутся в истории. А что умеют делать эти завистники и злопыхатели? Кроме того, что изливать желчь, недолюбленность, ущербность, — написала в Instagram Волочкова.
Балерина посоветовала тем, кому не нравятся её танцы, не смотреть их.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
ÐÐ¾ÑÐ¾Ð³Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð¸! Ð¯ Ð¿Ð¾Ð·Ð°Ð²ÑÐµÑÐ° Ð²ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð° Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ð¼Ð¾ÐµÐ³Ð¾ Ð²ÑÑÑÑÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑÐ¾Ð¼ Â«ÐÐ»ÐµÑÐºÐ°Â» ÐÐ· Ð¼Ð¾ÐµÐ³Ð¾ ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»Ñ "ÐÐ°Ð»ÐµÑÐ¸Ð½Ð° Ð² Ð·Ð°Ð·ÐµÑÐºÐ°Ð»ÑÐµ.." Ð Ð½Ðµ Ð²ÑÐºÐ»ÑÑÐ¸Ð»Ð° ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸Ð¸.. ÐÐ°Ðº ÑÑÑ Ð¶Ðµ Ð¿Ð¾Ð½ÐµÑÐ»Ð¸ÑÑ Ð¶ÐµÐ»ÑÐ½ÑÐµ Ð¸ Ð³Ð°Ð´ÐºÐ¸Ðµ Ð²ÑÐ¿Ð°Ð´Ñ Ð² Ð¼Ð¾Ð¹ Ð°Ð´ÑÐµÑ. ÐÑÐ¸ÑÑÐ¼ Ð¾Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°ÑÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð±Ð¾ÑÐ¾Ð² Ð¸ ÑÐµÑ , ÐºÑÐ¾ Ð½Ðµ Ð±ÑÐ» Ð½Ð° ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»Ðµ. ÐÑÐ»Ð¸, ÐºÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð¾, Ð¸ ÑÐµÐ¿Ð»ÑÐµ Ð¾ÑÐ·ÑÐ²Ñ Ð¼Ð¾Ð¸Ñ Ð·ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¹, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¼Ð¸ Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð¶Ñ! ÐÐ»Ñ ÑÐ¾Ð³Ð¾, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð±ÑÑÐ¶Ð´Ð°ÑÑ, Ð¾ÑÑÐ¶Ð´Ð°ÑÑ Ð¼ÐµÐ½Ñ, Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ð±ÑÐ¹ÑÐµ Ð·Ð°Ð»ÐµÐ·ÑÑ Ð² ÑÑÑ ÐºÐ»ÐµÑÐºÑ, Ð¿Ð¾ÐºÑÑÑÐ¸ÑÑÑÑ Ð¸ Ð²ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑÑ ÑÐµ ÑÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½ÑÑ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐ°Ñ Ñ. ÐÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÐµ Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ð¸ ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»Ð¸, ÑÐ±ÐµÐ´Ð¸ÑÐµÑÑ Ð²Ð¾ Ð²ÑÐµÐ¹ ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÑ, Ð¸ ÑÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð²Ñ Ð¿Ð¾Ð¹Ð¼ÑÑÐµ, ÐºÐ°Ðº ÑÑÐ¾ ÑÑÐ¶ÐµÐ»Ð¾! ÐÑÐ¾ Ð½Ðµ ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð·Ð»Ð¾Ð±Ð½ÑÐ¼Ð¸ ÑÐµÑÐ°ÑÑ... ÐÐ°, Ñ Ð³Ð¾ÑÐ¶ÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ð¸Ð¼Ð¸ Ð¼Ð¾Ð·Ð¾Ð»ÑÐ¼Ð¸ Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð³Ð°Ñ , Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ Ð·Ð° Ð½Ð¸Ð¼Ð¸ ÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¾Ð³ÑÐ¾Ð¼Ð½ÑÐ¹ ÑÑÑÐ´, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¹ Ð½Ðµ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð´ ÑÐ¸Ð»Ñ. ÐÑÑÐ°Ð½ÑÑÐµ Ð½Ð° Ð¿ÑÐ°Ð½ÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð°. ÐÐ°Ðº Ð±Ñ Ð²Ñ Ð½Ð¸ ÐºÑÑÐ°Ð»Ð¸ Ð»Ð¾ÐºÑÐ¸ Ð¼Ð¾Ð¸ Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð³Ð¸Ðµ Ð¸ Ð»ÑÐ±Ð¸Ð¼ÑÐµ Ð¿ÑÐ¾Ð¿Ð»Ð°ÑÐµÐ½Ð½ÑÐµ Ñ ÐµÐ¹ÑÐµÑÑ...Ð¯ Ð±ÑÐ´Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÑÑ ÑÐ²Ð¾Ðµ Ð´ÐµÐ»Ð¾. ÐÑÑÑÑÐ¿Ð°ÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹ ÑÐ¾ ÑÐ²Ð¾Ð¸Ð¼Ð¸ ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»ÑÐ¼Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ, Ð½ÐµÑÐ¼Ð¾ÑÑÑ Ð½Ð° Ð²ÑÐµ ÑÑÑÐ´Ð½Ð¾ÑÑÐ¸, Ð¾ÑÑÐ°ÑÑÑÑ Ð½Ð° Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾ÑÐ²Ð¾ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ðµ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ 18 Ð»ÐµÑ. ÐÑÐ¸Ð³Ð»Ð°ÑÐ°Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð·ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð°Ð±ÑÐ¾Ð»ÑÑÐ½Ð¾ Ð±ÐµÑÐ¿Ð»Ð°ÑÐ½Ð¾. Ð¢Ð°ÐºÐ¸Ð¼ Ð°Ð»ÑÑÑÑÐ¸Ð·Ð¼Ð¾Ð¼ Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑÑÑ Ð½Ðµ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ. Ð¯ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð²Ð¾ÑÐ»Ð° Ð² Ð¸ÑÑÐ¾ÑÐ¸Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸, ÐºÐ°Ðº Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ°Ñ ÑÑÑÑÐºÐ°Ñ Ð±Ð°Ð»ÐµÑÐ¸Ð½Ð°! Ð¡Ð¼Ð¸ÑÐ¸ÑÐµÑÑ ÑÐ¶Ðµ Ñ ÑÑÐ¸Ð¼ Ð ÑÑÐ¸ 32 ÑÑÑÑÐµ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ñ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÐ»Ð° Ð½Ð° Ð²ÑÐµÑ Ð¼Ð¸ÑÐ¾Ð²ÑÑ ÑÑÐµÐ½Ð°Ñ , Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð»ÐµÑ, ÑÐ¾Ð¶Ðµ Ð¾ÑÑÐ°Ð½ÑÑÑÑ Ð² ÐÑÑÐ¾ÑÐ¸Ð¸. Ð ÑÑÐ¾ ÑÐ¼ÐµÑÑ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ ÑÑÐ¸ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¸ Ð¸ Ð·Ð»Ð¾Ð¿ÑÑ Ð°ÑÐµÐ»Ð¸? ÐÑÐ¾Ð¼Ðµ ÑÐ¾Ð³Ð¾, ÑÑÐ¾ Ð¸Ð·Ð»Ð¸Ð²Ð°ÑÑ Ð¶ÐµÐ»ÑÑ, Ð½ÐµÐ´Ð¾Ð»ÑÐ±Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑÑ, ÑÑÐµÑÐ±Ð½Ð¾ÑÑÑ, Ð¸ Ð±ÑÐ°ÑÑ Ð½Ð° ÑÐµÐ±Ñ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¾ ÑÑÐ´Ð¸ÑÑ Ð¸ Ð¾ÑÑÐ¶Ð´Ð°ÑÑ.. Ð¯ Ð² ÑÐ²Ð¾Ð¸ 44 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ð¾-Ð¿ÑÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñ ÑÐ¼ÐµÑ ÑÐ°Ð½ÑÐµÐ²Ð°ÑÑ Ð½Ð° Ð¿ÑÐ°Ð½ÑÐ°Ñ . ÐÐ°Ðº ÐºÐ»Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ Ð²Ð°ÑÐ¸Ð°ÑÐ¸Ðµ, ÑÐ°Ðº Ð¸ ÑÐ¾Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½ÑÐµ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑÐ° Ð¸ ÑÐ¸ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐµ. Ð Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÑ Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾. ÐÐµ Ð½ÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑÑ-Ð½Ðµ ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐ¸ÑÐµ. ÐÐ¾Ðµ Ð¿ÑÐµÐ´Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ-Ð¾Ð±ÑÐµÐ´Ð¸Ð½ÑÑÑ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾ÑÑÐµÐ´ÑÑÐ²Ð¾Ð¼ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ¸, ÑÐ°Ð½ÑÐ° Ð¸ Ð´Ð¾Ð±ÑÐ°. ÐÐ°Ñ Ð¾Ð´Ñ Ð² ÑÐµÐ±Ðµ ÑÐ¸Ð»Ñ Ð¸ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸ Ð¿ÑÐ¸Ð³Ð»Ð°ÑÐ°ÑÑ Ð·ÑÐ¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð±ÐµÑÐ¿Ð»Ð°ÑÐ½Ð¾ Ð¸ Ð² ÑÑÐ¸ ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÑÐµ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð°, Ñ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑÑÑÑ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑÑÐ¾Ð¹, Ð½Ð¾ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¡Ð²ÐµÑÐ»ÑÐ¹ ÑÐ°Ð³ Ð¿Ð¾ Ð¾ÑÐ½Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº Ð»ÑÐ´ÑÐ¼, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð´ÑÐ¼Ð°ÑÑ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ, ÐºÑÐ¿Ð¸ÑÑ Ð±Ð¸Ð»ÐµÑ Ð½Ð° Ð¡Ð¿ÐµÐºÑÐ°ÐºÐ»Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÐµÐ´Ñ... Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð´ÐµÑÑÐ¼... Â«Ð ÑÑÐ¸ ÑÑÐ´ÑÐ¸?Â». Ð§ÑÐ¾ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ? ÐÐ° Ð½Ð¸ÑÐµÐ³Ð¾. ÐÐ¾ Ñ ÑÐ¾ÑÐ½Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ, ÑÑÐ¾ Ð½Ð°ÑÑÐ¾ÑÑÐ¸Ðµ Ð»ÑÐ´Ð¸, Ð° Ð½Ðµ Ð±Ð¾ÑÑ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð¸ÑÑÐ¸Ð½Ðµ Ð»ÑÐ±ÑÑ, ÑÐ²Ð°Ð¶Ð°ÑÑ, ÑÐµÐ½ÑÑ Ð·Ð° Ð¼Ð¾Ñ Ð¸ÑÐºÑÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑÑ, Ð´Ð¾Ð±ÑÐ¾ÑÑ, ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑÐµÑÐºÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÐ¸Ñ, ÑÐµÑÑÑ, Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¸Ð½ÑÑÐ²Ð¾ Ð¸ ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²ÑÑÑÐ°Ð¸Ð²Ð°ÑÑ Ð»ÑÐ±ÑÐµ Ð¸ÑÐ¿ÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð² Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸! #Ð°Ð½Ð°ÑÑÐ°ÑÐ¸ÑÐ²Ð¾Ð»Ð¾ÑÐºÐ¾Ð²Ð° #Ð±Ð°Ð»ÐµÑ #ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ñ
Ранее Волочкова в своём Instagram выложила видео номера «Клетка» из своего спектакля «Клоун и балерина». На кадрах артистка двигается в замкнутом пространстве и демонстрирует свою знаменитую растяжку. Тем не менее поклонники балерины неоднозначно восприняли новый ролик. Подписчики раскритиковали Волочкову за грузность, неповоротливость, а также возраст и посоветовали поскорее уйти со сцены. Кто-то даже сравнил артистку с «огромным страусом в клетке», писал NEWS.ru.