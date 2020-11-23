Волочкова задолжала за дом в Подмосковье миллион рублей

https://static.news.ru/photo/bc8caca8-2e0a-11eb-ad8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-балерина Большого театра Анастасия Волочкова задолжала миллион рублей за престижный коттедж на Новорижском шоссе в Подмосковье, а кроме этого, должна оплату ЖКХ за квартиру в Санкт-Петербурге.

По словам самой Волочковой, она не платила «коммуналку» за дом в Подмосковье и квартиру в Петербурге порядка двух лет. В итоге за обе жилплощади она оказалась должна порядка миллиона рублей, пишут «7 Дней».

Балерина отметила, что не гасила платежи за дом, так как была не согласна со счетами, которые ей выставляла управляющая компания. За дом площадью 850 кв. метров ей приходили ежемесячные квитанции в 60 тысяч рублей, добавила она. В конечном итоге это вызвало настоящий бунт среди жильцов посёлка, которым также приносили подобные платёжки. Затем УК сменилась под давлением жильцов, однако долги так и остались.

Однако просроченными платежами за шикарный особняк «на Новой Риге» дело не ограничилось. Выяснилось, что Волочкова также не платила «коммуналку» за квартиру в Санкт-Петербурге, которую подарил бывшей балерине Сулейман Керимов. Однако там, по словам артистки, платёжки составляли «всего» 20 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, эти платежи она также не делала два года, за что квартира была выставлена на продажу.

Сама Волочкова уже признавалась, что не хочет расставаться с жилплощадью и памятными вещами, которые остались в той квартире.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Волочкова продемонстрировала шикарные апартаменты, когда-то подаренные ей бизнесменом Сулейманом Керимовым в Санкт-Петербурге. Квартира площадью 200 кв. м поражает роскошью.

Сама Волочкова сейчас уехала отдыхать на Мальдивы со своим безымянным возлюбленным, внешность и имя которого бывшая балерина скрывает от общественности.