Волочкова снова заявила о расставании с возлюбленным Олегом

Анастасия Волочкова в очередной раз заявила о расставании с возлюбленным по имени Олег. Звезда только недавно показала его публике, после чего роман резко закончился, пишет KP.RU.
По словам балерины, Олегу якобы было выгодно
С Олегом мы сразу договорились, что у нас свободные отношения на доверии. Но мы оба понимали, что наш роман не приведёт к свадьбе. Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной, — заявила Волочкова.
Балерина рассказала, что теперь уже бывший Олег — человек небогатый, но её с ним было хорошо и комфортно. Артистка поведала, что отношения между ними были идеальными и, несмотря на то, что пара часто ссорилась, оба находили в себе силы мириться. При этом оба никогда не были равнодушны друг к другу.
Волочкова уже расставалась с таинственным Олегом, демонстрируя поклонникам только его части тела и интригуя таким образом публику. Артистка говорила и о грядущей свадьбе, в чём очень сомневались её подписчики. В ответ балерина злилась и называла пользователей завистниками.
Как сообщалось ранее, российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о распространённой в Большом театре проституции. Она вспомнила время, когда сама выступала на сцене учреждения.