19 января 2026 в 15:11

Волочкова рассказала о собственной танцевальной школе для детей

Волочкова рассказала о мечте открыть сеть детских творческих студий

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что мечтает открыть свою сеть детских творческих студий в регионах, но сама преподавать не стремится. Балерина ссылается на то, что ее учили мэтры отечественного хореографического искусства: Юрий Григорович, Галина Уланова, Екатерина Максимова.

Никого учить я не собираюсь, потому что меня учили великие мэтры балетного искусства, такие как Галина Уланова, Екатерина Максимова. Но быть лидером проекта — у меня есть опыт. Я училась в Высшей школе экономики и защитила свою дипломную диссертацию по теме создания сети творческих студий Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации. В будущем я обязательно создам свою сеть творческих студий. Но сама лично преподавать я не буду, я буду лидером этого проекта, — сказала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что после незаконного увольнения из Большого театра была вынуждена остаться в Лондоне и получила приглашение поработать в 18 спектаклях от художественного руководителя Английского национального балета Дерека Дина. Она призналась, что не может жить без России и никогда не смогла бы эмигрировать.

