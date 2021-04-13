Волочкова рассказала, когда разведутся Собчак и Богомолов

https://static.news.ru/photo/b9fa8556-9cef-11eb-8e1d-96000091f725_660.jpg Константин Богомолов, Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналистка Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов разведутся в течение года. Разрыв им будет необходим для «подогрева» интереса к себе со стороны общественности. Так в разговоре с журналистами сказала балерина Анастасия Волочкова.

Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Их свадьба, как и ожидалось, оказалась скандальной и резонансной. Молодожёны возлагали цветы к подножию памятника князю Владимиру, катались на катафалке, невеста танцевала стриптиз. Каждое событие в рамках торжества долгое время обсуждалось и после свадьбы. В частности, часть выпуска своего шоу на YouTube данному мероприятию посвятил блогер и писатель Сергей Минаев.

Поводов для пересудов после свадьбы пара не давала. Отдельно друг от друга Собчак и Богомолов становились эпицентрами различных скандалов, но ни один из них не касался личной жизни знаменитостей. Однако балерина Волочкова уверена, что журналистке и режиссёру недолго осталось быть вместе.

До конца года, думаю, разведутся, — заявила она в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По мнению Волочковой, этот союз вызывал недоверие с самого начала. Особенно она подчеркнула «показуху» с катафалком на свадьбе. До конца года знаменитости разойдутся, а разрыв им нужен будет, чтобы подогреть к себе интерес со стороны общественности, убеждена экс-прима.

Как ранее писал NEWS.ru, Волочкова заявила, что никогда не напивалась до бессознательного состояния, а всё, что себе позволяет, это исключительно бокал вина по праздникам.