«Полстраны бухает!»: Волочкова ответила хейтерам на обвинения в алкоголизме

https://static.news.ru/photo/13a5635a-8fad-11eb-bb74-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что никогда не напивалась до бессознательного состояния, а всё, что себе позволяет, это исключительно бокал вина по праздникам.

Так в эфире телешоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ она ответила недоброжелателям на периодически звучащие обвинения в алкоголизме.

У нас полстраны бухает! А Волочкова с бокалом шампанского после спектакля — это алкоголик? — возмутилась танцовщица.

В отличие от тех, кто упивается до бессознательного состояния по каждому поводу, она никогда не «валялась где-то на улице» и не «дожиралась до какого-то поросячьего визга», заверила звезда.

Ранее Волочкова уже не раз говорила о том, что «у нас полстраны бухает». Правда, тогда балерина признавалась, что всё-таки может позволить себе не только бокал шампанского, но и «всё, что хочет», писал NEWS.ru.