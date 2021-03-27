16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Полстраны бухает!»: Волочкова ответила хейтерам на обвинения в алкоголизме

12:57, 28 марта 2021 30
Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что никогда не напивалась до бессознательного состояния, а всё, что себе позволяет, это исключительно бокал вина по праздникам.

Так в эфире телешоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ она ответила недоброжелателям на периодически звучащие обвинения в алкоголизме.

У нас полстраны бухает! А Волочкова с бокалом шампанского после спектакля — это алкоголик? — возмутилась танцовщица.

В отличие от тех, кто упивается до бессознательного состояния по каждому поводу, она никогда не «валялась где-то на улице» и не «дожиралась до какого-то поросячьего визга», заверила звезда.

Ранее Волочкова уже не раз говорила о том, что «у нас полстраны бухает». Правда, тогда балерина признавалась, что всё-таки может позволить себе не только бокал шампанского, но и «всё, что хочет», писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео