Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко наделал шуму в Сети своим фото. Поклонники певицы сравнили молодого человека с Джеймсом Бондом.

Фото внука певицы опубликовал его отец Руслан Евдокименко, который поздравил сына с 27-летием.

Сын, с днём рождения! Взрослый совсем — 27. Горжусь тобой! Глубокий, мудрый и до неприличия порядочный. Будь безмерно счастлив, здоров и пусть всё, к чему ты стремишься, обязательно сбудется! — подписал фото сын артистки.

Поклонники не только присоединились к поздравлениям звёздного отпрыска, но и по достоинству оценили его эффектную внешность. Они отметили необыкновенную привлекательность внука певицы. «С днем рождения, Анатолий. Вот это красавчик!», «Толя тут прямо Джеймс Бонд!», «Очень красивый внук у Софии Ротару», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пластический хирург Иван Володченков раскрыл секреты красоты и молодости 73-летней Софии Ротару. По его словам, певица всегда вела здоровый образ жизни и длительное время жила у моря, что отразилось на цвете её лица, к тому же она не раз прибегала к пластике: делала подтяжку шеи, эндоскопический лифтинг лба, круговую блефаропластику и смас-подтяжки.