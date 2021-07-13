Власти Белоруссии отказали Соседову в приезде на «Славянский базар»

Сергей Соседов не смог попасть в Витебск на фестиваль «Славянский базар» из-за того, что его не пустили в Белоруссию местные чиновники. Запрет на посещение страны скандальным журналистом был инициирован Министерством информации Белоруссии, пишет «Собеседник».
Музыкальный критик сам
Однако музыкальный журналист догадывается об истинных причинах отказа. По его словам, ему мстят за отказ от участия в белорусском шоу «X-фактор», принять в котором участие Соседов, в частности, не захотел из-за общественно-политической обстановки в республики. Причины эти критик назвал «мелкими и подлыми». И добавил, что всегда любил и поддерживал «Славянский базар».
В апреле-мае мне звонили некие общественные деятели Беларуси с просьбой присоединиться к бойкоту фестиваля, на что я всегда отвечал категорическим отказом. В стране может быть любая обстановка, но фестиваль делает людей и их Отечество лучше, привносит яркие краски в их жизнь, — пояснил свою позицию Соседов.
По его словам, фестиваль — это именно тот мост дружбы, любви и взаимопонимания между народами, но, видимо, не сейчас. Критик выразил сочувствие «добрым и прекрасным» жителям Белоруссии за то, что у них «такая власть». Критик в ответ на действия белорусских властей призвал, в свою очередь, зрителей бойкотировать «Славянский базар», где их потчуют «обязаловкой», надоевшими «звёздами» и тотальной подозрительностью.
Нет — такому «Славянскому базару»! Он для всех нас закончился, — заявил журналист.
Ранее сообщалось, что Сергей Соседов высказался об очередной выходке Моргенштерна, который умудрился обнажиться перед камерой. Музыкальный критик оказался снисходителен к исполнителю хита El Problema.