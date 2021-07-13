Власти Белоруссии отказали Соседову в приезде на «Славянский базар»

Сергей Соседов не смог попасть в Витебск на фестиваль «Славянский базар» из-за того, что его не пустили в Белоруссию местные чиновники. Запрет на посещение страны скандальным журналистом был инициирован Министерством информации Белоруссии, пишет «Собеседник».

Музыкальный критик сам рассказал изданию о происшествии и не упустил случая резко высказаться в сторону администрации Лукашенко. На «Славянский базар» Соседов должен был ехать в 21-й раз. Но ему отказали во въезде в республику без объяснения причин.

Однако музыкальный журналист догадывается об истинных причинах отказа. По его словам, ему мстят за отказ от участия в белорусском шоу «X-фактор», принять в котором участие Соседов, в частности, не захотел из-за общественно-политической обстановки в республики. Причины эти критик назвал «мелкими и подлыми». И добавил, что всегда любил и поддерживал «Славянский базар».

В апреле-мае мне звонили некие общественные деятели Беларуси с просьбой присоединиться к бойкоту фестиваля, на что я всегда отвечал категорическим отказом. В стране может быть любая обстановка, но фестиваль делает людей и их Отечество лучше, привносит яркие краски в их жизнь, — пояснил свою позицию Соседов.

По его словам, фестиваль — это именно тот мост дружбы, любви и взаимопонимания между народами, но, видимо, не сейчас. Критик выразил сочувствие «добрым и прекрасным» жителям Белоруссии за то, что у них «такая власть». Критик в ответ на действия белорусских властей призвал, в свою очередь, зрителей бойкотировать «Славянский базар», где их потчуют «обязаловкой», надоевшими «звёздами» и тотальной подозрительностью.

Нет — такому «Славянскому базару»! Он для всех нас закончился, — заявил журналист.

Ранее сообщалось, что Сергей Соседов высказался об очередной выходке Моргенштерна, который умудрился обнажиться перед камерой. Музыкальный критик оказался снисходителен к исполнителю хита El Problema.