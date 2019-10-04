Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына.
Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в
Фото сына Михаила звёздная пара опубликовала в честь его первого дня рождения.
С днём рождения, родной мой человечек, — трогательно подписал фото Топалов.
Влад Топалов сделал предложение своей избраннице в июле прошлого года во время отдыха на Корсике. Официально пара зарегистрировала отношения в ноябре 2018 года. Молодожёны отложили свадьбу в связи с ожиданием первенца.
Пышное торжество пара провела в роскошной вилле в итальянском городе Сорренто в июле этого года. Они потратили больше 7 млн рублей, писал News.ru.
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