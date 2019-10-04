https://static.news.ru/photo/e9756ef2-e7f8-11e9-96de-fa163e074e61_660.jpg Фото: reginatodorenko/instagram

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына.

Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram .

Фото сына Михаила звёздная пара опубликовала в честь его первого дня рождения.

С днём рождения, родной мой человечек, — трогательно подписал фото Топалов.

Влад Топалов сделал предложение своей избраннице в июле прошлого года во время отдыха на Корсике. Официально пара зарегистрировала отношения в ноябре 2018 года. Молодожёны отложили свадьбу в связи с ожиданием первенца.

Пышное торжество пара провела в роскошной вилле в итальянском городе Сорренто в июле этого года. Они потратили больше 7 млн рублей, писал News.ru.