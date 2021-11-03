Влад Лисовец рассказал о последних днях Жанны Фриске

Российский стилист Влад Лисовец рассказал о том, как прошли последние дни жизни певицы Жанны Фриске. По его словам, они продолжили общение по телефону до того момента, когда артистке стало настолько плохо, что она впала в кому. Такие воспоминания стилиста опубликовал YouTube-канал «Света вокруг света».

Я буду всю жизнь ей благодарен за такую силу. Она невероятная. Мы смеялись, ржали. Клиенты и администраторы смотрели на нас изумлённо, зная диагноз и понимая всё, — поведал он.

По словам Лисовца, последний раз он смог встретиться с больной подругой в его салоне. Певица, несмотря на то что находилась уже в тяжёлом состоянии, продолжала шутить и создавала позитивное настроение. При этом, как сказал стилист, у Фриске к тому моменту уже пропало зрение.

После этой встречи знаменитости продолжали общаться по телефону, но через несколько месяцев подруга Фриске, певица Ольга Орлова сообщила стилисту плохую новость.

Оля написала: «Ей стало хуже. Владичка, надо готовиться, она впала в кому...» В общем, такая история... Не хочу... — оборвал свой рассказ Лисовец.

Он также заявил, что особую благодарность Жанне Фриске испытывает за её любовь к жизни. Лисовец не обошёл вниманием и то время, когда певица уже готовилась к собственной скорой смерти.

Чёрт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь и поддерживать другого человека! Она видела, что у меня депрессия! У меня в личной жизни тогда была жуткая проблема. Это гениально! Боже, спасибо, что вокруг меня были и есть такие люди! — заключил он.

Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Причиной её раннего ухода стала глиобластома — самый агрессивный и часто встречающийся вид злокачественной опухоли мозга. На момент смерти ей было 40 лет.

Ранее стало известно о том, что американский актёр Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в сериале «Друзья», умер в возрасте 59 лет. Артист на протяжении трёх лет боролся с раком простаты.