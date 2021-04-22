Влад Лисовец назвал трёх самых стильных российских звёзд

https://static.news.ru/photo/4a1d8d2c-a367-11eb-b697-96000091f725_660.jpg Влад Лисовец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стилист Влад Лисовец во время беседы с Вячеславом Манучаровым в рамках его шоу «Эмпатия Манучи» назвал имена российских звёзд шоу-бизнеса, на стиль которых стоит обратить внимание.

По его словам, за последние годы профессия стилиста немного изменилась. Теперь чаще всего их просят принести «вот это, чтобы похоже на то платье». Он считает, что звёзды перестали использовать талант специалистов на полную мощь. При этом он назвал трёх известных в России личностей, образы которых ему нравятся.

Собчак нормально одевается, когда обращается к помощи стилистов. Литвинова? Это образ. Классику ничем не испортишь. Лиза Боярская — обычная русская девушка, классическая одежда, не экспериментирует, — рассказал Лисовец.

Стилист добавил, что сейчас его профессия для многих сродни «одевальщику», тогда как на Западе работа строится совсем иначе.

Ранее Лисовец заявил, что единого эталона в мужской сексуальности сейчас не существует. Так стилист отреагировал на пост Алёны Водонаевой, в котором она написала, что в России нет секс-символа в кино среди мужчин.