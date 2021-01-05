Винокур заявил, что не собирается спорить о творчестве с Лозой

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Артист юмористического жанра Владимир Винокур отреагировал на критику автора хита «Плот» Юрия Лозы в адрес его коллег. Он заявил, что не собирается спорить с музыкантом о творчестве и вообще участвовать в полемике по этому поводу.

Ранее Лозе не понравились юмористические программы, которые транслировались в Новый год, под «раздачу» попал и немолодой отец Евгений Петросян.

Музыкант опубликовал пост, в котором посмеялся над потугами юмористов, которые вынуждены отрабатывать деньги, остря на избитые темы и пытаясь найти что-то новое в теме пьянства на новогодних праздниках.

Винокур, комментируя заявление Лозы, заметил, что не участвует в полемике по этому вопросу. Артист занимается своей работой вне зависимости от пандемии и верит, что всё это закончится.

Я артист, который прожил целую жизнь в этом жанре. Чего я буду спорить с Лозой? Пусть спорят его коллеги про его творчество. Я не буду спорить, — цитирует Винокура «Пятый канал».

Как ранее писал NEWS.ru, Лоза поделился историей, случившейся с ним 42 года назад в новогоднюю ночь. По словам музыканта, в одном из таёжных посёлков Сибири, куда он приехал вместе с группой на гастроли, на него напали строители знаменитой Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).