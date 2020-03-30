https://static.news.ru/photo/2e2320f2-727e-11ea-b22f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур и Лев Лещенко Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Российский юморист Владимир Винокур рассказал состоянии идущего на поправку друга певца Льва Лещенко. По его словам, речи о выписке из больницы пока нет.

Разговаривали с ним, на улучшение пошел, все хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут, сам жду, — передаёт РИА Новости слова Винокура.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

19 марта Лещенко, вероятно, уже будучи заражённым коронавирусной инфекцией, принял участие в съёмках шоу Андрея Малахова вместе с Геннадием Хазановым, Ларисой Рубальской, Аркадием Укупником и Ангелиной Вовк.

Как ранее писал NEWS.ru, Лера Кудрявцева рассказала о вечеринке, на которой был уже заражённый коронавирусом Лев Лещенко. Певец, по словам телеведущей, приехал на мероприятие, поздравил с днём рождения Аллу Крутую и уехал.