Российский юморист Владимир Винокур рассказал состоянии идущего на поправку друга певца Льва Лещенко. По его словам, речи о выписке из больницы пока нет.
Разговаривали с ним, на улучшение пошел, все хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут, сам жду, — передаёт РИА Новости слова Винокура.
25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.
19 марта Лещенко, вероятно, уже будучи заражённым коронавирусной инфекцией, принял участие в съёмках шоу Андрея Малахова вместе с Геннадием Хазановым, Ларисой Рубальской, Аркадием Укупником и Ангелиной Вовк.
Как ранее писал NEWS.ru, Лера Кудрявцева рассказала о вечеринке, на которой был уже заражённый коронавирусом Лев Лещенко. Певец, по словам телеведущей, приехал на мероприятие, поздравил с днём рождения Аллу Крутую и уехал.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен