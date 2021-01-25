Винокур поведал о самых тяжёлых моментах своей жизни

https://static.news.ru/photo/2607f592-5e4f-11eb-92e0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур Фото: vladimir_vinokur/instagram.com

Юморист Владимир Винокур рассказал о самых тяжёлых моментах своей жизни. Он поведал, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции ему и его команде приходится нелегко, однако знаменитость предпочитает не унывать.

Стараюсь сохранить коллектив. Это моя задача. Он у меня большой: 20 человек артистов и 10 служащих. Я всем стараюсь помогать, — рассказал комедиант.

По его словам, в жизни случались вещи гораздо страшнее пандемии. К примеру, как-то раз он даже побывал в Афганистане, когда там шли боевые действия. Помимо этого, в жизни артиста бывали и серьёзные проблемы со здоровьем, которые требовали хирургического вмешательства.

Также Винокур вместе со Львом Лещенко чуть не оказался на печально известном пароходе «Адмирал Нахимов». Знаменитость поведал, что тогда артисты опоздали, но уже с утра узнали о трагедии.

На следующее утро узнали о чудовищной аварии и сотнях погибших. Я много раз находился на грани жизни и смерти. В том же Афганистане, где мы выступали! Так что и коронавирус мы переживём, — добавил комедиант.

Он также выразил надежду, что в скором времени эпидемиологическая ситуация нормализуется и часть ограничений будет снята. Винокур отметил, что хотел бы вновь оказаться на сцене вместе со своей командой. Его слова приводит издание «Собеседник».

Ранее NEWS.ru писал, что артист юмористического жанра Владимир Винокур отреагировал на критику автора хита «Плот» Юрия Лозы в адрес его коллег. Он заявил, что не собирается спорить с музыкантом о творчестве и вообще участвовать в полемике по этому поводу. Артист занимается своей работой вне зависимости от пандемии и верит, что всё это закончится.