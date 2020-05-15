Викторию Боню отказались обслуживать в бутике в Монако

https://static.news.ru/photo/8e4456e8-96b1-11ea-acdd-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press​​​​​​​

Сотрудники одного из бутиков Монако выгнали популярную телеведущую Викторию Боню из магазина. У светской львицы при себе не оказалось медицинской маски.

Боня в Instagram рассказала своим подписчикам о случившемся. Она была вынуждена купить защитное средство, чтобы забрать свои покупки.

Я столько всего набрала, а меня вдруг спрашивают: «Где ваша маска? Её у вас нет? Извините, тогда вы должны покинуть наш магазин», — поделилась звезда.

Боня подчеркнула, что она не верит в коронавирус. По её словам, правительства просто пытаются закрыть рты людям. Так раньше поступали с рабами, заявила бывшая участница «Дома-2».

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандальный блогер Лена Миро высмеяла новую спортивную программу, которая составила популярная телеведущая Виктория Боня. По словам Миро, теледива ничего не знает о спорте, а её программа составлена неправильно.