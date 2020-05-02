«Решила подбомбить вислым задом»: Миро высмеяла курс тренировок Бони

Скандальный блогер Лена Миро высмеяла новую спортивную программу, которая составила популярная телеведущая Виктория Боня.
Боня начала продавать свои курсы тренировок в Instagram. Однако многие раскритиковали светскую львицу за это. По словам Миро, теледива ничего не знает о спорте, а её программа составлена неправильно.
Боня всю жизнь живёт в вялом, корявом и до ужаса некрасивом теле. Видимо, отчаявшись от безденежья, Вика в очередной раз решила выставить себя на посмешище и подбомбить вислым задом на курсе по построению тела, — написала Миро в своём ЖЖ.
Как ранее писал NEWS.ru, Миро отреагировала на советы балерины Анастасии Волочковой, касающиеся фитнеса и правильного питания. Девушка заметила, что таким звёздам лучше дальше спиваться, чем говорить о ЗОЖ.
Добавьте наши новости в избранные источники